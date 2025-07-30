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Рублёв рассказал о трудностях, которые испытывает на турнире в Торонто

Рублёв рассказал о трудностях, которые испытывает на турнире в Торонто
Андрей Рублёв
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о сложностях, которые присутствуют на турнире категории «Мастерс» в канадском Торонто. Он отметил особенности корта, на котором проводит игру, а также погодные условия.

— Корты здесь быстрые. Какие корректировки твоего стиля игры нужны?
— Да, поле быстрое. Мяч иногда сильно скользит после отскока, сложно что-то сделать. Не знаю, что нужно сделать, наверное, просто смириться. Все в равных условиях.

— Сегодня немного лучше, но в последние дни очень жарко. Можно сказать, что это иная жара, нежели в Вашингтоне, и с ней легче справляться?
— Не знаю, просто жарко. Одно дело, когда ты тренируешься в жару и играешь в жару, а в Вашингтоне я только тренировался… Мне было немного тяжело сегодня, но я грамотно воспользовался временем, так что погода не сильно на меня повлияла, — приводит слова Рублёва Tennis Channel.

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