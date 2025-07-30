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Андрей Рублёв ответил, будет ли Марат Сафин присутствовать с ним на US Open — 2025

Андрей Рублёв ответил, будет ли Марат Сафин присутствовать с ним на US Open — 2025
Андрей Рублёв и Марат Сафин
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился подробностями относительно присутствия на Открытом чемпионате США — 2025 двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина. Для этого Сафину необходимо решить вопрос с документами для въезда в Соединённые Штаты.

— Как дела у Марата, мы его увидим?
— У него всё хорошо, надеюсь, увидим его на US Open, если сможет вовремя оформить визу. Если нет, то в Китае, — приводит слова Рублёва Tennis Channel.

Ранее Рублёв поделился подробностями начала сотрудничества с Сафиным. Он подчеркнул роль, которую сыграли тренер Фернандо Висенте и агент Гало Бланка.

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