Елена Остапенко вышла в третий круг «тысячника» в Монреале, где сыграет с Осакой
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий раунд турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором круге она обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (68-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:2.
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
68
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
1 : 2
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|6
26
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Остапенко выполнила шесть подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Сарасуа два эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.
За выход в 1/8 финала «тысячника» в Монреале Елена Остапенко поборется с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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