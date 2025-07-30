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Рената Сарасуа — Елена Остапенко, результат матча 30 июля 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA 1000 Монреаль

Елена Остапенко вышла в третий круг «тысячника» в Монреале, где сыграет с Осакой
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий раунд турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором круге она обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (68-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Рената Сарасуа
68
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		4 6
         
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Остапенко выполнила шесть подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Сарасуа два эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

За выход в 1/8 финала «тысячника» в Монреале Елена Остапенко поборется с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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