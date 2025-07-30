Елена Остапенко вышла в третий круг «тысячника» в Монреале, где сыграет с Осакой

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий раунд турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором круге она обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (68-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Остапенко выполнила шесть подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Сарасуа два эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

За выход в 1/8 финала «тысячника» в Монреале Елена Остапенко поборется с японской теннисисткой Наоми Осакой.