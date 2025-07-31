Якуб Меншик одержал победу в матче второго круга турнира в Торонто

Чешский теннисист 18-я ракетка мира Якуб Меншик оказался сильнее в матче второго круга турнира категории «Мастерс» со 123-м номером рейтинга американцем Тристаном Бойером. Счёт — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 29 минут. За это время Меншик реализовал один брейк-пойнт из шести возможных, выполнил 13 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Бойер не смог реализовать семь брейк-пойнтов, допустил две двойные ошибки и выполнил один эйс.

В третьем круге соревнований на хардовом покрытии Якуб Меншик сыграет с сильнейшим в матче между Алехандро Давидович-Фокиной (Испания) и Корентеном Муте (Франция).