Якуб Меншик одержал победу в матче второго круга турнира в Торонто
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Чешский теннисист 18-я ракетка мира Якуб Меншик оказался сильнее в матче второго круга турнира категории «Мастерс» со 123-м номером рейтинга американцем Тристаном Бойером. Счёт — 6:4, 6:4.
Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 22:55 МСК
123
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
18
Якуб Меншик
Я. Меншик
Матч длился 1 час 29 минут. За это время Меншик реализовал один брейк-пойнт из шести возможных, выполнил 13 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Бойер не смог реализовать семь брейк-пойнтов, допустил две двойные ошибки и выполнил один эйс.
В третьем круге соревнований на хардовом покрытии Якуб Меншик сыграет с сильнейшим в матче между Алехандро Давидович-Фокиной (Испания) и Корентеном Муте (Франция).
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