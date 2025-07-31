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Тристан Бойер — Якуб Меншик, результат матча 30 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг Торонто

Якуб Меншик одержал победу в матче второго круга турнира в Торонто
Якуб Меншик
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Чешский теннисист 18-я ракетка мира Якуб Меншик оказался сильнее в матче второго круга турнира категории «Мастерс» со 123-м номером рейтинга американцем Тристаном Бойером. Счёт — 6:4, 6:4.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 22:55 МСК
Тристан Бойер
123
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Матч длился 1 час 29 минут. За это время Меншик реализовал один брейк-пойнт из шести возможных, выполнил 13 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Бойер не смог реализовать семь брейк-пойнтов, допустил две двойные ошибки и выполнил один эйс.

В третьем круге соревнований на хардовом покрытии Якуб Меншик сыграет с сильнейшим в матче между Алехандро Давидович-Фокиной (Испания) и Корентеном Муте (Франция).

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