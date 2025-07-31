Джессика Пегула с победы над Саккари начала защиту титула в Монреале
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором раунде она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (72-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 23:30 МСК
72
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Саккари три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Напомним, Пегула является двукратной победительницей канадского «тысячника» (2023, 2024). За выход в 1/8 финала Джессика поборется с Анастасией Севастовой из Латвии.
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