Джессика Пегула с победы над Саккари начала защиту титула в Монреале

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором раунде она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (72-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Саккари три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Напомним, Пегула является двукратной победительницей канадского «тысячника» (2023, 2024). За выход в 1/8 финала Джессика поборется с Анастасией Севастовой из Латвии.