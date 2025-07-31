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Элисе Мертенс — Анна Калинская, результат матча 31 июля 2025, счёт 1:2, 2-й круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Калинская обыграла Мертенс и вышла в третий круг турнира в Монреале
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 23:50 МСК
Элисе Мертенс
22
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 2
1 		7 7 6
         
Анна Калинская
31
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время Калинская сделала три эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс пять подач навылет, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Калинская встретится с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,1 млн.

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