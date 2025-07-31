Калинская обыграла Мертенс и вышла в третий круг турнира в Монреале

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время Калинская сделала три эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс пять подач навылет, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Калинская встретится с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,1 млн.