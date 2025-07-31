Эмма Радукану уверенно вышла в третий круг «тысячника» в Монреале
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Чемпионка US Open – 2021, 33-я ракетка мира, 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Эмма со счётом 6:2, 6:4 обыграла 37-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.
Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 01:10 МСК
33
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
37
Питон Стирнс
П. Стирнс
Встреча Радукану со Стирнс продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Эмма шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Стирнс четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующей соперницей Радукану в Монреале станет победительница пары, где сойдутся седьмая ракетка мира из США Аманда Анисимова (пятый посев) и 97-й номер рейтинга новозеландка Лулу Сун.
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