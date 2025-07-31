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Эмма Радукану — Питон Стирнс, результат матча 31 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Эмма Радукану уверенно вышла в третий круг «тысячника» в Монреале
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Чемпионка US Open – 2021, 33-я ракетка мира, 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Эмма со счётом 6:2, 6:4 обыграла 37-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.

Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 01:10 МСК
Эмма Радукану
33
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Питон Стирнс
37
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Встреча Радукану со Стирнс продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Эмма шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Стирнс четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующей соперницей Радукану в Монреале станет победительница пары, где сойдутся седьмая ракетка мира из США Аманда Анисимова (пятый посев) и 97-й номер рейтинга новозеландка Лулу Сун.

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