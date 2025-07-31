Анастасия Павлюченкова неожиданно проиграла 69-й ракетке Еве Лис во 2-м круге Монреаля
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30-я ракетка мира, 34-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Анастасия со счётом 3:6, 4:6 уступила 69-й в рейтинге, 23-летней представительнице Германии Еве Лис.
Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
30
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
69
Ева Лис
Е. Лис
Встреча Павлюченковой с Лис продлилась 1 час 25 минут. В её рамках Анастасия четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лис ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Евы Лис в Монреале станет третья ракетка мира 24-летняя Ига Швёнтек из Польши.
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