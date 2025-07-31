Бенчич в трёх сетах одолела Бушар и вышла в третий круг «тысячника» в Монреале

20-я ракетка мира 28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич с трудом вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Белинда в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:4 одолела экс пятый номер рейтинга (ныне 989-я) 31-летнюю представительницу Канады Эжени Бушар.

Встреча Бенчич с Бушар продлилась 2 часа 17 минут. В её рамках Белинда один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бушар ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Бенчич в Монреале станет 14-я ракетка мира 28-летняя Каролина Мухова из Чехии.

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