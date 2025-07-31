Бенчич в трёх сетах одолела Бушар и вышла в третий круг «тысячника» в Монреале
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20-я ракетка мира 28-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич с трудом вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Белинда в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:4 одолела экс пятый номер рейтинга (ныне 989-я) 31-летнюю представительницу Канады Эжени Бушар.
Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:15 МСК
20
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Эжени Бушар
Э. Бушар
Встреча Бенчич с Бушар продлилась 2 часа 17 минут. В её рамках Белинда один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бушар ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Бенчич в Монреале станет 14-я ракетка мира 28-летняя Каролина Мухова из Чехии.
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