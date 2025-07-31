Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира в Монреале, где сыграет с Эммой Радукану

Седьмая ракетка мира 23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова (пятый посев) уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Аманда со счётом 6:3, 7:6 (7:5) переиграла 97-й номер рейтинга 24-летнюю представительницу Новой Зеландии Лулу Сун.

Встреча Анисимовой с Сун продлилась 1 час 37 минут. В её рамках Аманда 11 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Сун четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Анисимовой в Монреале станет 33-я ракетка мира 22-летняя Эмма Радукану из Великобритании.

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