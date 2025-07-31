Стефанос Циципас проиграл на старте турнира в Торонто
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира в Торонто. В матче второго круга он проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу со счётом 4:6, 6:4, 2:6.
Торонто. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:15 МСК
30
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
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78
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Циципас сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету О'Коннелла семь подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге О'Коннелл встретится с победителем пары Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс де Минор (Австралия).
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.
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