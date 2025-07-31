Стефанос Циципас проиграл на старте турнира в Торонто

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира в Торонто. В матче второго круга он проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Циципас сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету О'Коннелла семь подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге О'Коннелл встретится с победителем пары Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс де Минор (Австралия).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.