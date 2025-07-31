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Стефанос Циципас — Кристофер О'Коннелл, результат матча 31 июля 2025, счёт 1:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Торонто, Канада

Стефанос Циципас проиграл на старте турнира в Торонто
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира в Торонто. В матче второго круга он проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Торонто. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:15 МСК
Стефанос Циципас
30
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Кристофер О'Коннелл
78
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Циципас сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету О'Коннелла семь подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге О'Коннелл встретится с победителем пары Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс де Минор (Австралия).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн.

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