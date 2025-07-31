Ирина Хромачёва и Алдила Сутджиади проиграли в 1-м круге Монреаля в паре
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её напарница из Индонезии Алдила Сутджиади не смогли выйти во 2-й круг турнира в Монреале. В матче парного разряда они уступили Тэйлор Таунсенд (США) и Чжан Шуан (Китай). Счёт — 6:7, 5:7.
Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
31 июля 2025, четверг. 03:30 МСК
Ирина Хромачёва
Алдила Сутджиади
И. Хромачёва А. Сутджиади
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
|
|7
Тэйлор Таунсенд
Чжан Шуай
Т. Таунсенд Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Хромачёва и Сутджиади выполнили две подачи на вылет, а также допустили две двойные ошибки. На счету их соперник три подачи на вылет и одна двойная ошибка.
Напомним, в начале июля Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре, уступив Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.
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