Ирина Хромачёва и Алдила Сутджиади проиграли в 1-м круге Монреаля в паре

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её напарница из Индонезии Алдила Сутджиади не смогли выйти во 2-й круг турнира в Монреале. В матче парного разряда они уступили Тэйлор Таунсенд (США) и Чжан Шуан (Китай). Счёт — 6:7, 5:7.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Хромачёва и Сутджиади выполнили две подачи на вылет, а также допустили две двойные ошибки. На счету их соперник три подачи на вылет и одна двойная ошибка.

Напомним, в начале июля Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре, уступив Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.