Алекс де Минор уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Восьмая ракетка мира 26-летний австралийский теннисист Алекс де Минор (девятый посев) уверенно вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Алекс со счётом 6:4, 6:2 обыграл 71-й номер рейтинга 24-летнего представителя Аргентины Франсиско Комесанья.

Встреча де Минора и Комесаньи продлилась 1 час 30 минут. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Франсиско четыре эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующим соперником де Минора в Торонто станет его соотечественник 78-я ракетка мира 31-летний Кристофер О'Коннелл, который был сильнее в матче 2-го круга греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Материалы по теме Стефанос Циципас проиграл на старте турнира в Торонто

Российский теннис на Олимпиадах: