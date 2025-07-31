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Алекс де Минор — Франсиско Комесанья, результат матча 31 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-1000 в Торонто, Канада

Алекс де Минор уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто
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Восьмая ракетка мира 26-летний австралийский теннисист Алекс де Минор (девятый посев) уверенно вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Алекс со счётом 6:4, 6:2 обыграл 71-й номер рейтинга 24-летнего представителя Аргентины Франсиско Комесанья.

Торонто. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 04:30 МСК
Франсиско Комесанья
71
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча де Минора и Комесаньи продлилась 1 час 30 минут. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Франсиско четыре эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующим соперником де Минора в Торонто станет его соотечественник 78-я ракетка мира 31-летний Кристофер О'Коннелл, который был сильнее в матче 2-го круга греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

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