Алекс де Минор уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Восьмая ракетка мира 26-летний австралийский теннисист Алекс де Минор (девятый посев) уверенно вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Алекс со счётом 6:4, 6:2 обыграл 71-й номер рейтинга 24-летнего представителя Аргентины Франсиско Комесанья.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Встреча де Минора и Комесаньи продлилась 1 час 30 минут. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Франсиско четыре эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
Следующим соперником де Минора в Торонто станет его соотечественник 78-я ракетка мира 31-летний Кристофер О'Коннелл, который был сильнее в матче 2-го круга греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
Российский теннис на Олимпиадах:
- 31 июля 2025
-
07:08
-
07:00
-
06:52
-
06:46
-
06:39
-
06:15
-
05:18
-
04:37
-
04:33
-
04:21
-
03:55
-
02:48
-
02:18
-
01:01
-
00:31
- 30 июля 2025
-
23:37
-
23:25
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:52
-
22:44
-
21:58
-
21:35
-
21:28
-
20:50
-
20:46
-
20:22
-
19:41
-
19:26
-
19:13
-
14:54
-
13:30
-
13:14
-
13:00