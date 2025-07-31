Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова — Элина Свитолина, результат матча 31 июля 2025, счёт 0:2, второй круг турнира WTA-1000 в Монреале

Камилла Рахимова уступила Элине Свитолиной во 2-м круге «тысячника» в Монреале
Комментарии

62-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти третий круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Камилла со счётом 5:7, 2:6 уступила представительнице Украины 13-й в рейтинге Элине Свитолиной.

Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 05:00 МСК
Камилла Рахимова
62
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча Рахимовой и Свитолиной продлилась 1 час 28 минут. В её рамках Камилла один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной три эйса, три двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Свитолиной в Монреале станет ещё одна россиянка 31-я ракетка мира 26-летняя Анна Калинская.

Сетка турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Материалы по теме
Бенчич в трёх сетах одолела Бушар и вышла в третий круг «тысячника» в Монреале

Самый продолжительный теннисный матч:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android