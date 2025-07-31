Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 30 июля

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В ночь с 30 июля на 31 июля в Монреале (Канада) прошёл второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 2-й/3-й круг. Результаты 30-31 июля:

Юлия Стародубцева (Украина) — Магдалена Френх (Польша) — 6:1, 6:1;

Эмма Радукану (Великобритания) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Эжени Бушар (Канада) — 6:2, 3:6, 6:4;

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ева Лис (Германия) — 3:6, 4:6;

Антония Ружич (Хорватия) — Каролина Мухова (Чехия) — 5:7, 5:7;

Аманда Анисимова (США) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 7:6;

Камилла Рахимова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 5:7, 2:6.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа.