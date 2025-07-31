Тейлор Фриц переиграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира 27-летний американский теннисист Тейлор Фриц (второй посев) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Тейлор со счётом 7:5, 7:6 (7:1) обыграл 89-й номер рейтинга 32-летнего представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну.
Торонто. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 04:10 МСК
89
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча Фрица и Карбальес-Баэны продлилась 2 час 31 минуту. В её рамках Тейлор семь раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Роберто один эйс, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующим соперником Фрица в Торонто станет 36-я ракетка мира 23-летний канадец Габриэль Диалло.
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