Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Роберто Карбальес-Баэна, результат матча 31 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-1000 в Торонто, Канада

Тейлор Фриц переиграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Четвёртая ракетка мира 27-летний американский теннисист Тейлор Фриц (второй посев) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга Тейлор со счётом 7:5, 7:6 (7:1) обыграл 89-й номер рейтинга 32-летнего представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну.

Торонто. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 04:10 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
89
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча Фрица и Карбальес-Баэны продлилась 2 час 31 минуту. В её рамках Тейлор семь раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Роберто один эйс, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующим соперником Фрица в Торонто станет 36-я ракетка мира 23-летний канадец Габриэль Диалло.

Сетка турнира ATP-1000 в Торонто (2025)
Календарь турнира ATP-1000 в Торонто (2025)
Материалы по теме
Алекс де Минор уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android