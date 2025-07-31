Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты второго игрового дня 30 июля

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В ночь с 30 на 31 июля по московскому времени в Торонто (Канада) прошёл третий игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. АТР-1000, Монреаль (Канада). Третий круг:

Маккензи Макдональд (США) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:7, 4:6;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Корентен Муте (Франция) — 6:4, 6:3;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 6:4;

Стефанос Циципас (Греция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 4:6, 6:4, 2:6;

Артюр Фис (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:3, 6:4;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Тейлор Фриц (США) — 5:7, 6:7;

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия) — 4:6, 2:6.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является представитель Австралии Алексей Попырин.