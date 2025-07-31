Анна Калинская сыграет с Элиной Свитолиной в третьем круге турнира в Монреале

31-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская встретится с 13-м номером рейтинга 30-летней представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Матч состоится 1 августа. Ориентировочное начало встречи — 17:00 мск. Ранее спортсменки встречались друг с другом дважды: оба раза сильнее была Свитолина (2-0).

На пути к третьему кругу Свитолина обыграла другую россиянку Камиллу Рахимову в двух сетах — 7:5, 6:2. Калинская начала соревнования с первого раунда, где одолела в трёх сетах американку Энн Ли (7:6, 0:6, 6:3). Во втором круге Анна была сильнее представительницы Бельгии Элисе Мертенс — 1:6, 7:6, 6:2.

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