Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова: надеюсь, что иностранцы не узнают о том, что мы едим гречку с молоком

Кузнецова: надеюсь, что иностранцы не узнают о том, что мы едим гречку с молоком
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о необычных традициях российской кулинарии после того, как узнала, что любимым блюдом польки Иги Швёнтек является паста с клубникой.

«После победы на Уимблдоне Игу Швёнтек спросили, какое у неё любимое блюдо. И многие из вас наверняка уже знают, что она ответила — паста с клубникой, любимая ею с детства. Что уж говорить, моим лакомством в детстве были спагетти с сахаром… И надеюсь, что иностранцы не узнают о том, что мы едим и гречку с молоком», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.

Материалы по теме
«Справедливо?» Кузнецова сравнила заработок Надаля, Федерера и Джоковича с Роналду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android