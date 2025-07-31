Кузнецова: надеюсь, что иностранцы не узнают о том, что мы едим гречку с молоком

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о необычных традициях российской кулинарии после того, как узнала, что любимым блюдом польки Иги Швёнтек является паста с клубникой.

«После победы на Уимблдоне Игу Швёнтек спросили, какое у неё любимое блюдо. И многие из вас наверняка уже знают, что она ответила — паста с клубникой, любимая ею с детства. Что уж говорить, моим лакомством в детстве были спагетти с сахаром… И надеюсь, что иностранцы не узнают о том, что мы едим и гречку с молоком», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.