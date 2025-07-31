Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 31 июля

Сегодня, 31 июля, и в ночь на 1 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/16 финала (время московское):

31 июля

19:30. Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Австралия)

21:00. Кори Гауфф (США) — Вероника Кудерметова (Россия)

21:00. Мирра Андреева (Россия) — Маккартни Кесслер (США).

1 августа

2:00. Виктория Мбоко (Канада) — Мари Боузкова (Чехия).

2:00. Даяна Ястремская (Украина) — Эмма Наварро (США)

3:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния)