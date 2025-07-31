Бьянка Андрееску, отказавшаяся играть с Андреевой, опубликовала пост о тяжести травмы

Победительница US Open — 2019, 187-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску подробно рассказала о своей травме, из-за которой она отказалась от матча второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) с россиянкой Миррой Андреевой.

«Всем привет. Когда я подвернула лодыжку в конце матча в воскресенье вечером, я получила растяжение. Мы работали с командой, чтобы сделать всё возможное, чтобы быть готовой к матчу… Я очень расстроена, что больше не могу играть перед вами, ребята, но я должна прислушиваться к своему телу и врачам. Я использую необходимое время, чтобы восстановить лодыжку на 100%, чтобы как можно скорее продолжить сезон на харде. Я люблю вас всех и спасибо турниру», — написала Андрееску на своей странице в социальных сетях.

Андрееску в первом круге домашнего «тысячника» со счётом 6:3, 6:4 обыграла чешку Барбору Крейчикову. В концовке этого матча Бьянка получила травму голеностопа, канадка не могла сдерживать слёзы, однако, успокоившись, всё же завершила матч.