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Ник Кирьос обратился к Эжени Бушар, которая провела свой последний матч в карьере

Ник Кирьос обратился к Эжени Бушар, которая провела свой последний матч в карьере
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к бывшей пятой ракетке мира канадской теннисистке Эжени Бушар, которая провела свой последний матч в карьере. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

«Отличная карьера, Эжени. Наслаждайтесь всем, что будет в будущем», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

31-летняя Бушар — финалистка Уимблдона 2014 года в одиночном разряде. В последний раз теннисистка выходила на корт 9 июля. В матче первого круга травяного турнира категории WTA-125 в Ньюпорте (США) она проиграла американке Анне Роджерс (5:7, 2:6).

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