Оже-Альяссим — о «Мастерсе» в Торонто: трудно принять поражение в первом же матче

Канадский теннисист 28-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в первом для себя матче на «Мастерсе» в Торонто. Во втором круге он проиграл Фабиану Марожану из Венгрии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.

«Проиграть матч всегда больно, но гораздо обиднее проиграть его в Канаде. Здесь я хотел сыграть как можно больше игр, поэтому очень трудно принять поражение в первом же матче. Очевидно, я уже много раз проходил через такие моменты на протяжении своей карьеры, но они не помогают лучше пережить этот момент. Кроме того, это «Мастерс». На крупных турнирах хочется выступать лучше. Теперь пришло время готовиться к Цинциннати, другого выбора нет», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является представитель Австралии Алексей Попырин.