Только одна теннисистка выиграла 115 матчей на WTA-1000 быстрее, чем Ига Швёнтек

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 115-ю победу в 142 матчах основной сети турниров категории WTA-1000. В среду, 30 июля, она обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада).

Быстрее неё отметки в 115 выигранных матчей на турнирах WTA-1000 достигала только американка Серена Уильямс.

Топ-5 теннисисток, одержавших 115 побед на WTA-1000 при наименьшем количестве матчей:

Серена Уильямс (CША) — 130 матчей. Ига Швёнтек (Польша) — 142. Мария Шарапова (Россия) — 144. Виктория Азаренко (Беларусь) — 149. Агнешка Радваньска (Польша) — 157.