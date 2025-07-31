Только одна теннисистка выиграла 115 матчей на WTA-1000 быстрее, чем Ига Швёнтек
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Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 115-ю победу в 142 матчах основной сети турниров категории WTA-1000. В среду, 30 июля, она обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 21:55 МСК
259
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
0 : 2
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3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Быстрее неё отметки в 115 выигранных матчей на турнирах WTA-1000 достигала только американка Серена Уильямс.
Топ-5 теннисисток, одержавших 115 побед на WTA-1000 при наименьшем количестве матчей:
- Серена Уильямс (CША) — 130 матчей.
- Ига Швёнтек (Польша) — 142.
- Мария Шарапова (Россия) — 144.
- Виктория Азаренко (Беларусь) — 149.
- Агнешка Радваньска (Польша) — 157.
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