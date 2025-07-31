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Руне — о миксте с Анисимовой на US Open: за нас всё организовали агенты

Руне — о миксте с Анисимовой на US Open: за нас всё организовали агенты
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о миксте US Open — 2025, где он сыграет в паре с американкой Амандой Анисимовой.

«Считаю отличной идею — провести микст на US Open в таком формате. Для одиночников, особенно топов, это редкость – мало кто хочет играть микст, ведь он выпадает на вторую неделю, когда нужно больше отдыхать. А вот в подготовительную неделю – это весело.

Аманда давно показывает высокий уровень, только что дошла до финала Уимблдона. Она была свободна, я связался с ней, и она с радостью согласилась. Честно, даже не знаю, кто кому первым написал. На самом деле за нас всё организовали агенты. Но я очень рад. Она отличная теннисистка и приятный человек, так что будет приятно сыграть в паре», – сказал Руне на пресс-конференции.

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