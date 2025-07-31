«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 31 июля
Сегодня, 31 июля, и в ночь на 1 августа в Торонто (Канада) пройдёт четвёртый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Второй круг, третий круг (время московское). Расписание:
31 июля:
- 18:00. Карен Хачанов (Россия) — Эмилио Нава (США);
- 19:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс Михельсен (США);
- 21:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Каспер Рууд (Норвегия);
1 августа:
- 00:00. Лёрнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США);
- 1:30. Александр Мюллер (Франция) — Хольгер Руне (Дания);
- 2:00. Александр Зверев (Германия) — Маттео Арнальди (Италия);
- 3:30. Даниил Медведев (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).
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