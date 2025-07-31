«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 31 июля

Сегодня, 31 июля, и в ночь на 1 августа в Торонто (Канада) пройдёт четвёртый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Второй круг, третий круг (время московское). Расписание:

31 июля:

18:00. Карен Хачанов (Россия) — Эмилио Нава (США);

19:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс Михельсен (США);

21:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Каспер Рууд (Норвегия);

1 августа: