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Фото: Карлос Алькарас на обложке Financial Times

Фото: Карлос Алькарас на обложке Financial Times
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас снялся для обложки августовского номера журнала Financial Times HTSI.

На снимке Алькарас закутан в эффектное пальто. Обложка озаглавлена: «Карлос Алькарас держит корт».

Фото: Financial Times HTSI

Вторая ракетка мира Алькарас проводит 100-ю неделю в топ-2 рейтинга ATP. 22-летний теннисист стал вторым самым молодым игроком в истории, который преодолел рубеж в 100 недель в топ-2. В более молодом возрасте этого смог достичь лишь легендарный соотечественник Алькараса – 22-кратный победитель мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

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