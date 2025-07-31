«Я хочу большего». Давидович-Фокина — о попадании в топ-20 мирового рейтинга

Испанский теннисист 19-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина высказался о попадании в топ-20 мирового рейтинга ATP.

«Я очень рад, что нахожусь в топ-20 мирового рейтинга. Но это не моя окончательная цель. Я хочу большего, хочу продолжать выигрывать матчи и пользоваться шансами, которые у меня есть прямо сейчас», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

Напомним, Давидович-Фокина ранее проиграл австралийцу Алексу де Минору в финале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7. Сейчас испанец выступает на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада).