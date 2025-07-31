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«Как мне повезло!» Эжени Бушар обратилась к близким после завершения карьеры

«Как мне повезло!» Эжени Бушар обратилась к близким после завершения карьеры
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар обратилась к семье после завершения карьеры. Она поблагодарила близких за поддержку.

Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:15 МСК
Белинда Бенчич
20
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 4
         
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар

«Теннис мне столько дал, и я преисполнена к нему благодарностью и к людям, кто помогал мне на этом пути. Хочу поблагодарить семью и родителей, сестёр и брата за все жертвы и поддержку. Хочу, чтобы вы знали, что когда трибуны болеют за меня, они болеют за вас, потому что без вас меня бы не было здесь. Так же хочу поблагодарить всех тренеров и каждого, с кем мы работали за эти годы. Только благодаря вашей упорной работе и смогла жить мечтой эти годы. Как мне повезло!» — сказала Бушар в интервью на корте.

Сегодня, 31 июля, Эжени Бушар провела свой последний матч в карьере. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

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