«Как мне повезло!» Эжени Бушар обратилась к близким после завершения карьеры

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар обратилась к семье после завершения карьеры. Она поблагодарила близких за поддержку.
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«Теннис мне столько дал, и я преисполнена к нему благодарностью и к людям, кто помогал мне на этом пути. Хочу поблагодарить семью и родителей, сестёр и брата за все жертвы и поддержку. Хочу, чтобы вы знали, что когда трибуны болеют за меня, они болеют за вас, потому что без вас меня бы не было здесь. Так же хочу поблагодарить всех тренеров и каждого, с кем мы работали за эти годы. Только благодаря вашей упорной работе и смогла жить мечтой эти годы. Как мне повезло!» — сказала Бушар в интервью на корте.
Сегодня, 31 июля, Эжени Бушар провела свой последний матч в карьере. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 4:6.
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10:36Эжени Бушар завершила карьеру теннисистки Официально
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