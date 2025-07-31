Коболли: стараюсь больше прислушиваться к тренеру. Это непросто, поскольку он мой отец

17-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал об изменениях в своём тренировочном процессе. Наставником игрока является его же отец — Стефано Коболли.

«Тренируюсь больше, чем раньше, я изменил аспекты своей игры и мышления. Самое главное, что я стараюсь больше прислушиваться к своему тренеру и прислушиваться к его советам. Это непросто, поскольку он мой отец», — приводит слова Коболли Ubitennis.

Ранее Коболли поднялся на 17-ю строчку в мировом рейтинге, что стало лучшим результатом в карьере итальянского теннисиста. На прошедшем Уимблдоне-2025 Флавио дошёл до четвертьфинала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.