Давидович-Фокина — о Медведеве: пример для подражания в борьбе с остальными

Испанский теннисист 19-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина назвал Даниила Медведева, Алекса де Минора и Томми Пола самыми непростыми соперниками в туре.

«Нужно убить их трижды, чтобы взять матчбол. Играть с этими ребятами очень тяжело. Конечно, они все входили в топ-10. Я не стану утверждать, что против других игроков из топ-10 играть проще, но для меня именно эти парни – пример для подражания в борьбе с остальными», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

Напомним, Давидович-Фокина ранее проиграл австралийцу Алексу де Минору в финале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7. Сейчас испанец выступает на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада).