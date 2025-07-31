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Давидович-Фокина — о Медведеве: пример для подражания в борьбе с остальными

Давидович-Фокина — о Медведеве: пример для подражания в борьбе с остальными
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Испанский теннисист 19-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина назвал Даниила Медведева, Алекса де Минора и Томми Пола самыми непростыми соперниками в туре.

«Нужно убить их трижды, чтобы взять матчбол. Играть с этими ребятами очень тяжело. Конечно, они все входили в топ-10. Я не стану утверждать, что против других игроков из топ-10 играть проще, но для меня именно эти парни – пример для подражания в борьбе с остальными», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

Напомним, Давидович-Фокина ранее проиграл австралийцу Алексу де Минору в финале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7. Сейчас испанец выступает на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

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