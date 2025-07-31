Новак Джокович сыграет на US Open — 2025 в джерси чёрного цвета

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович будет выступать на US Open — 2025 в футболке чёрного цвета. Об этом стало известно после публикации формы для серба на официальном сайте компании Lacoste.

Фото: https://lacoste.com

Ранее компания ASICS, которая также является партнёром Джоковича, представила кроссовки, выполненные в чёрном цвете с золотыми вставками. 38-летний теннисист принял участие в фотосессии, примерив на себе новый комплект.

В сезоне-2025 Джокович трижды доходил до полуфиналов на турнирах серии «Большого шлема», проиграв на этой стадии «Ролан Гаррос» и Уимблдона первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а на Australian Open уступив Александру Звереву.