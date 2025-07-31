Фрэнсис Тиафо не стал пожимать судье руку после напряжённого матча в Торонто

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не стал пожимать судье руку после матча во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

В стартовом для себя поединке Тиафо (7) со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5) одолел 158-ю ракетку мира из Японии Йосуке Ватануки (Q). По ходу напряжённого поединка судья сначала выписал Тиафо предупреждение за затяжку времени, а затем – штраф за нецензурную лексику.

По всей видимости, этот момент весьма задел Фрэнсиса. После рукопожатия с Ватануки у сетки Тиафо подошёл к судье и начал протягивать ему руку, арбитр делал это в ответ, однако в последний момент американец убрал руку и отвернулся.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что это не первый случай грубого отношения Тиафо к судьям. В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Тиафо после поражения от россиянина Романа Сафиуллина накричал на судью, используя нецензурную лексику.