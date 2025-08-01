Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто

Медведев — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 августа, проходят матчи турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В поединке за выход в 1/8 финала 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным, который занимает 26-ю строчку рейтинга ATP.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алексей Попырин, который начнётся не ранее 3:30 мск.

Медведев ведёт в очных противостояниях с Попыриным — 4-1 (2-1 – на харде). За последние 52 недели теннисисты успели обменяться победами — Попырин выиграл на парижском «Мастерсе» в концовке прошлого сезона со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4), а Медведев был сильнее на грунте Рима-2025 (6:4, 6:1). Отметим также, что оба брали канадский «Мастерс». Алексей является действующим чемпионом, зато Даниил в 2021 году выиграл трофей именно на этих кортах — в Торонто, а не в Монреале.

Материалы по теме
Медведев рвётся в 4-й круг Торонто! Мирра и Кудерметова проиграли в Монреале. LIVE!
Live
Медведев рвётся в 4-й круг Торонто! Мирра и Кудерметова проиграли в Монреале. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android