Медведев — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто

Сегодня, 1 августа, проходят матчи турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В поединке за выход в 1/8 финала 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным, который занимает 26-ю строчку рейтинга ATP.
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«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алексей Попырин, который начнётся не ранее 3:30 мск.
Медведев ведёт в очных противостояниях с Попыриным — 4-1 (2-1 – на харде). За последние 52 недели теннисисты успели обменяться победами — Попырин выиграл на парижском «Мастерсе» в концовке прошлого сезона со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4), а Медведев был сильнее на грунте Рима-2025 (6:4, 6:1). Отметим также, что оба брали канадский «Мастерс». Алексей является действующим чемпионом, зато Даниил в 2021 году выиграл трофей именно на этих кортах — в Торонто, а не в Монреале.
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