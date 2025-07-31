«Вот как нужно позировать, Арина». Джокович обратился к Соболенко, она ответила

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал архивные снимки из своей фотосессии для журнала GQ с этой обложкой (ниже). Со всеми фотографиями можно ознакомиться на странице Джоковича в социальных сетях или на сайте издания.

Фото: GQ

Интересно, что он подписал их, упомянув трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Возвращаюсь к своей фотосессии для GQ. Вот как нужно позировать, Арина Соболенко😆», — написал Джокович.

Арина не осталась в стороне и ответила. «Я должна признать, что ты молодец», — написала белоруска в комментарии к посту.