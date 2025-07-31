Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вот как нужно позировать, Арина». Джокович обратился к Соболенко, она ответила

«Вот как нужно позировать, Арина». Джокович обратился к Соболенко, она ответила
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал архивные снимки из своей фотосессии для журнала GQ с этой обложкой (ниже). Со всеми фотографиями можно ознакомиться на странице Джоковича в социальных сетях или на сайте издания.

Фото: GQ

Интересно, что он подписал их, упомянув трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Возвращаюсь к своей фотосессии для GQ. Вот как нужно позировать, Арина Соболенко😆», — написал Джокович.

Арина не осталась в стороне и ответила. «Я должна признать, что ты молодец», — написала белоруска в комментарии к посту.

Материалы по теме
Новак Джокович — третий игрок со 100 победами на Уимблдоне
Истории
Новак Джокович — третий игрок со 100 победами на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android