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Мирра Андреева — Маккартни Кесслер: текстовая онлайн-трансляция матча в 3-м круге Монреаля

Мирра Андреева — Маккартни Кесслер: текстовая онлайн-трансляция матча в 3-м круге Монреаля
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Сегодня, 31 июля, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 32-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер за выход в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Начало матча запланировано на 21:00 мск.

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:05 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Маккартни Кесслер в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале.

Отметим, что Мирра Андреева ещё не провела ни одного поединка в одиночном разряде Торонто. Первый круг она пропустила из-за высокого номера посева, а во втором её соперница канадка Бьянка Андрееску снялась ещё до начала матча из-за травмы.

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