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Паула Бадоса — о своём состоянии: дом дал мне возможность снова подняться

Паула Бадоса — о своём состоянии: дом дал мне возможность снова подняться
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10-я ракетка мира, 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новый пост, где поделилась с фанатами своим текущим состоянием.

«Травма замедлила меня, но дом дал возможность снова подняться», — подписала свежие фото Бадоса, добавив хештег #счастлива.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Бадосу вновь беспокоит травма спины. Из-за неё она снялась с целой серии турниров: WTA-500 в Вашингтоне, WTA-1000 в Монреале и WTA-1000 в Цинциннати.

Вероятно, Бадоса вернётся в тур уже на US Open – 2025. Она планирует сыграть в миксте вместе с британцем Джеком Дрейпером. Соревнования начнутся 19 августа. Изначально Паула должна была сыграть в паре с греком Стефаносом Циципасом, с которым у неё был роман, однако возлюбленные расстались после Уимблдона-2025.

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