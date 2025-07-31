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Карен Хачанов — Эмилио Нава, результат матча 31 июля 2025, счет 2:1, 3-й круг «Мастерса» в Торонто

Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга американца Эмилио Наву (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 18:15 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		4 1
         
Эмилио Нава
114
США
Эмилио Нава
Э. Нава

Матч продлился 2 часа 12 минут. За время игры Хачанов выполнил восемь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и сумел реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Нава сделал за игру 10 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и сумел реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

В 1/8 финала турнира в Торонто Хачанов сразится с победителем встречи между португальцем Нуну Боржешем и норвежцем Каспером Руудом.

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