16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга американца Эмилио Наву (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

Матч продлился 2 часа 12 минут. За время игры Хачанов выполнил восемь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и сумел реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Нава сделал за игру 10 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и сумел реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

В 1/8 финала турнира в Торонто Хачанов сразится с победителем встречи между португальцем Нуну Боржешем и норвежцем Каспером Руудом.