Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга американца Эмилио Наву (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.
Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 18:15 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
114
Эмилио Нава
Э. Нава
Матч продлился 2 часа 12 минут. За время игры Хачанов выполнил восемь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и сумел реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Нава сделал за игру 10 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и сумел реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.
В 1/8 финала турнира в Торонто Хачанов сразится с победителем встречи между португальцем Нуну Боржешем и норвежцем Каспером Руудом.
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