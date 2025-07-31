Шнайдер ответила, кого хотела бы обыграть в финале «Шлема» больше — Соболенко или Швёнтек

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, кого гипотетически в финале турнира «Большого шлема» ей хотелось бы обыграть больше – белоруску Арину Соболенко (три победы на ТБШ) или польку Игу Швёнтек (шесть побед на ТБШ).

– «Закрыть» в финале турнира «Большого шлема» Арину Соболенко или Игу Швёнтек?

– Арину.

– Победитель Соболенко в парном разряде или переиграть её в финале «тысячника»?

– «Тысячник», — сказала Шнайдер в телеграм-канале First & Red.

Отметим, что лучшим достижением Шнайдер на мэйджорах является 1/8 финала US Open – 2024.