Диана Шнайдер назвала двух легенд женского тенниса, с кем хотела бы сразиться

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, с кем из легенд женского тенниса хотела бы сразиться.

– Из всех в истории с кем хотела бы сыграть?

– Наверное, я бы хотела попробовать сыграть или с Марией Шараповой, или с Сереной Уильямс.

– Твой самый крутой контакт в телефонной книжке?

– Мне кажется, у меня нет крутых контактов. Надо исправлять это (смеётся), — сказала Шнайдер в телеграм-канале First & Red.

В активе 21-летней Дианы Шнайдер уже четыре титула на уровне WTA в одиночном разряде. Интересно, что все она завоевала в 2024 году.