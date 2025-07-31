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Диана Шнайдер назвала двух легенд женского тенниса, с кем хотела бы сразиться

Диана Шнайдер назвала двух легенд женского тенниса, с кем хотела бы сразиться
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, с кем из легенд женского тенниса хотела бы сразиться.

– Из всех в истории с кем хотела бы сыграть?
– Наверное, я бы хотела попробовать сыграть или с Марией Шараповой, или с Сереной Уильямс.

– Твой самый крутой контакт в телефонной книжке?
– Мне кажется, у меня нет крутых контактов. Надо исправлять это (смеётся), — сказала Шнайдер в телеграм-канале First & Red.

В активе 21-летней Дианы Шнайдер уже четыре титула на уровне WTA в одиночном разряде. Интересно, что все она завоевала в 2024 году.

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