Диана Шнайдер назвала двух легенд женского тенниса, с кем хотела бы сразиться
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, с кем из легенд женского тенниса хотела бы сразиться.
– Из всех в истории с кем хотела бы сыграть?
– Наверное, я бы хотела попробовать сыграть или с Марией Шараповой, или с Сереной Уильямс.
– Твой самый крутой контакт в телефонной книжке?
– Мне кажется, у меня нет крутых контактов. Надо исправлять это (смеётся), — сказала Шнайдер в телеграм-канале First & Red.
В активе 21-летней Дианы Шнайдер уже четыре титула на уровне WTA в одиночном разряде. Интересно, что все она завоевала в 2024 году.
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