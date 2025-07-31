Швёнтек — о сложностях теннисного календаря: ты сразу должен возвращаться в игру

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о плотном графике теннисного календаря, отметив, что большое количество турниров не всегда позволяет насладиться победами, одержанными ранее.

«Я думаю о рекордах и достижениях только тогда, когда меня об этом спрашивают, но в повседневной жизни — не особо. Я стараюсь напоминать себе об этом, если чувствую, что мне нужно немного порадоваться и гордиться тем, что я делаю. Но у тебя почти нет времени на это, потому что, как я уже говорила, на следующей неделе тебя ждёт новый вызов в теннисе.

У нас всё не как в других дисциплинах, где есть только чемпионат мира, Олимпиада — и если ты выигрываешь, можешь быть счастлив пару месяцев. В теннисе ты сразу должен возвращаться в игру», – сказала Швёнтек во время записи подкаста Served with Andy Roddick.