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Бен Шелтон — о попадании в топ-10 рейтинга: всё произошло очень быстро

Бен Шелтон — о попадании в топ-10 рейтинга: всё произошло очень быстро
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Беш Шелтон рассказал, как он относится к своему попаданию в топ-10 рейтинга АТР, отметив, что многие из молодых игроков оказывают приличную конкуренцию в туре.

– Ты вошёл в топ-10 — это потрясающее достижение. Прошло немало времени с тех пор, как такое случалось. Успел ли ты хоть немного это осмыслить?
— Для меня это довольно круто. Я никогда не думал, что окажусь на такой позиции всего спустя два-три года в туре. Всё произошло очень быстро. Мне кажется, мы иногда забываем, что считается нормой, а что — нет, потому что парни из топа добивались этого супербыстро и молодые сейчас играют так здорово. Иногда даже кажется, что я сделал это медленно по сравнению с другими. Но я доволен своим прогрессом.

Думаю, теннис — это долгая история. Моё становление как игрока — это долгосрочный процесс. В моей игре есть много аспектов, которые нужно улучшать. У меня много целей на конец сезона. Конечно, приятно отмечать такие вехи в середине года, но я точно из тех, кто смотрит дальше — на то, каким получится конец сезона и каким будет мой 2025-й, – сказал Шелтон в студии Tennis Channel.

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