«Шаг за шагом вместе с лучшим». Берреттини показал совместное фото с Синнером в Монако

Финалист Уимблдона-2021, 57-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал совместное фото с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира соотечественником Янником Синнером.

«Шаг за шагом вместе с лучшим», — подписал фото Берреттини, указав в геолокации Монако.

Фото: из личного архива Маттео Берреттини

Напомним, Синнер пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после триумфального выступления на Уимблдоне-2025. Янник планирует сыграть в Цинциннати (США). Американский «Мастерс» начнётся 5 августа.

Берреттини снялся с Торонто, в Цинциннати Маттео тоже не появится.