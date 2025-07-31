«Шаг за шагом вместе с лучшим». Берреттини показал совместное фото с Синнером в Монако

Финалист Уимблдона-2021, 57-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал совместное фото с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира соотечественником Янником Синнером.
«Шаг за шагом вместе с лучшим», — подписал фото Берреттини, указав в геолокации Монако.
Фото: из личного архива Маттео Берреттини
Напомним, Синнер пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после триумфального выступления на Уимблдоне-2025. Янник планирует сыграть в Цинциннати (США). Американский «Мастерс» начнётся 5 августа.
Берреттини снялся с Торонто, в Цинциннати Маттео тоже не появится.