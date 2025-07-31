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Лоренцо Музетти — Алекс Михельсен, результат матча 31 июля 2025, счет 1:2, 3-й круг Мастерса в Торонто

Лоренцо Музетти проиграл Алексу Михельсону в третьем круге «Мастерса» в Торонто
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10-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), уступив в матче третьего круга представителю США Алексу Михельсену (34-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 4:6.

Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 19:40 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
3 		7 7 6
         
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Матч продлился 2 часа 34 минуты. За время игры Михельсен выполнил пять эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок, и сумел реализовать два брейк-пойнта из девяти. Музетти сделал за игру пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать 2 из 12 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге турнира в Торонто Лоренцо Музетти сыграет с победителем встречи между американскими теннисистами Лёнером Тьеном и Райлли Опелкой.

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