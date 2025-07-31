Касаткина на тай-брейке проиграла Костюк в борьбе за выход в 1/8 финала турнира в Монреале
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18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 19:40 МСК
28
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 4
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
В матче третьего круга Касаткина (15) со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7) проиграла 28-й ракетке мира с Украины Марте Костюк (24).
Встреча Касаткиной с Костюк продлилась 2 часа и 28 минут. В её рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Марты четыре эйса, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей Костюк в Монреале станет победительница матча Мирра Андреева (Россия, 4) — Маккартни Кесслер (США, 28).
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