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Дарья Касаткина — Марта Костюк, результат матча 31 июля 2025, счет 1:2, 3-й круг Монреаля

Касаткина на тай-брейке проиграла Костюк в борьбе за выход в 1/8 финала турнира в Монреале
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18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 19:40 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 4
         
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В матче третьего круга Касаткина (15) со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7) проиграла 28-й ракетке мира с Украины Марте Костюк (24).

Встреча Касаткиной с Костюк продлилась 2 часа и 28 минут. В её рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Марты четыре эйса, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Костюк в Монреале станет победительница матча Мирра Андреева (Россия, 4) — Маккартни Кесслер (США, 28).

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