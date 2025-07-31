Мирра Андреева швырнула ракетку и заплакала в полотенце, проиграв тай-брейк американке
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций по ходу матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:10 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
32
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Андреева (4) за выход в 1/8 финала соревнований борется с 32-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер (28). Американка выиграла первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).
Подходя к своей скамейке после проигранной партии, Андреева-младшая с досады швырнула ракетку. Уже присев на скамью, Мирра заплакала, спрятав лицо в полотенце.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Маккартни Кесслер в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале.
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