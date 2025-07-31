Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон рассказал о целях на оставшуюся часть теннисного сезона

Бен Шелтон рассказал о целях на оставшуюся часть теннисного сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Беш Шелтон рассказал, какие цели поставил себе на оставшуюся часть сезона, отметив, что для него не менее важно добиваться прогресса в игре.

– Когда ты смотришь на остаток сезона-2025, Турин и хороший результат в Нью-Йорке — наверняка в приоритете. А какие краткосрочные цели ты перед собой ставишь?
— Это действительно важные цели для меня. Нью-Йорк — турнир, который каждый год отмечен у меня в календаре, но особенно в 2025-м. Турин — тоже огромная цель. Раньше, в это время года, я никогда не был на такой позиции, где реально мог бы претендовать на участие там. Но сейчас, думаю, это следующий шаг — закрепиться в числе топов. Это серьёзная цель на конец сезона.

Хотя, если честно, эти две цели где-то больше на заднем плане по сравнению с тем, над чем я работаю каждый день на корте. Я просто стараюсь стать лучшей версией себя, закрыть слабые места в игре, усилить свои сильные стороны, сделать свои оружия ещё опаснее. Думаю, если я продолжу двигаться в этом направлении, то в конечном итоге добьюсь нужных результатов, – сказал Шелтон в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Хачанов сотворил камбэк в матче со 114-й ракеткой мира. Россиянин вышел в 4-й круг Торонто
Хачанов сотворил камбэк в матче со 114-й ракеткой мира. Россиянин вышел в 4-й круг Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android