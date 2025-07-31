Бен Шелтон рассказал о целях на оставшуюся часть теннисного сезона

Седьмая ракетка мира американский теннисист Беш Шелтон рассказал, какие цели поставил себе на оставшуюся часть сезона, отметив, что для него не менее важно добиваться прогресса в игре.

– Когда ты смотришь на остаток сезона-2025, Турин и хороший результат в Нью-Йорке — наверняка в приоритете. А какие краткосрочные цели ты перед собой ставишь?

— Это действительно важные цели для меня. Нью-Йорк — турнир, который каждый год отмечен у меня в календаре, но особенно в 2025-м. Турин — тоже огромная цель. Раньше, в это время года, я никогда не был на такой позиции, где реально мог бы претендовать на участие там. Но сейчас, думаю, это следующий шаг — закрепиться в числе топов. Это серьёзная цель на конец сезона.

Хотя, если честно, эти две цели где-то больше на заднем плане по сравнению с тем, над чем я работаю каждый день на корте. Я просто стараюсь стать лучшей версией себя, закрыть слабые места в игре, усилить свои сильные стороны, сделать свои оружия ещё опаснее. Думаю, если я продолжу двигаться в этом направлении, то в конечном итоге добьюсь нужных результатов, – сказал Шелтон в студии Tennis Channel.