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Мирра Андреева упала на корт во время матча в Монреале. Ей пришлось вызвать физиотерапевта

Мирра Андреева упала на корт во время матча в Монреале. Ей пришлось вызвать физиотерапевта
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева взяла медицинский перерыв во втором сете по ходу матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:10 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Андреева (4) за выход в 1/8 финала соревнований борется с 32-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер (28). Американка выиграла первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

В шестом гейме второго сета при счёте 4:1 в пользу американки Мирра потянулась за ударом Кесслер на скорости, оступилась и подвернула ногу. Россиянка упала на корт, заплакала от боли и долго не могла встать, после чего прихрамывая пошла к своей скамье и вызвала физиотерапевта на корт.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Маккартни Кесслер в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале.

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