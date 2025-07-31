Мирра Андреева упала на корт во время матча в Монреале. Ей пришлось вызвать физиотерапевта

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева взяла медицинский перерыв во втором сете по ходу матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Андреева (4) за выход в 1/8 финала соревнований борется с 32-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер (28). Американка выиграла первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

В шестом гейме второго сета при счёте 4:1 в пользу американки Мирра потянулась за ударом Кесслер на скорости, оступилась и подвернула ногу. Россиянка упала на корт, заплакала от боли и долго не могла встать, после чего прихрамывая пошла к своей скамье и вызвала физиотерапевта на корт.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Маккартни Кесслер в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале.