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«Все в равных условиях». Хачанов рассказал об особенностях адаптации к быстрому харду

«Все в равных условиях». Хачанов рассказал об особенностях адаптации к быстрому харду
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как он адаптирует свою игру к особенностям быстрых хардовых покрытий.

– Мы много говорим о быстром покрытии на этом турнире и о том, что многим игрокам тяжело под него адаптироваться. У тебя особый хват на форхенде, ты любишь иметь время, у тебя широкий замах. Какие корректировки ты вносишь, чтобы эффективно использовать этот удар на быстрых кортах?
— Не скажу, вдруг мои соперники слушают это интервью! (смеётся). Думаю, это сочетание мячей и покрытия. В конце концов, оба игрока находятся в одинаковых условиях. Ментально я стараюсь принять это: возможно, ты не покажешь свой лучший теннис, но при этом можешь сыграть отлично. Этого может хватить, чтобы обыграть соперника, а может, и нет. Но, как мне кажется, выигрывает тот, кто лучше справляется с условиями. Дальше всё идёт матч за матчем — если ты побеждаешь, проходишь дальше, привыкаешь к условиям всё больше. Так что это совокупность факторов.

Если говорить более технически, возможно, я решил не замахиваться слишком сильно. Стараюсь играть больше «через мяч», делать удары надёжнее. Да, может быть, скорость немного упала, но зато стараюсь принимать мяч раньше, менять направления. И вместо того, чтобы, как обычно, максимально ускорять мяч, немного изменил замах, – сказал Хачанов в студии Tennis Channel.

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