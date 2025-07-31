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Мирра Андреева — Маккартни Кесслер, результат матча 31 июля 2025, счет 0:2, 3-й круг Монреаля

Мирра Андреева в двух сетах проиграла американке Кесслер в 3-м круге турнира в Монреале
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:10 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

В матче третьего круга (стартовом для себя) Андреева (4) со счётом 6:7 (5:7), 4:6 проиграла 32-й ракетке мира из США Маккартни Кесслер (28).

Встреча Андреевой с Кесслер продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Мирра ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маккартни два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором сете данного матча Андреева-младшая подвернула ногу и вызывала на корт физиотерапевта. Мирру беспокоила левая лодыжка.

Отметим, что Мирра Андреева до матча с Кесслер не провела ни одного поединка в одиночном разряде Торонто. Первый круг она пропустила из-за высокого номера посева, а во втором её соперница канадка Бьянка Андрееску снялась ещё до начала матча из-за травмы.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Кесслер сразится с 28-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (24).

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