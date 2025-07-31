Мирра Андреева в двух сетах проиграла американке Кесслер в 3-м круге турнира в Монреале

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
В матче третьего круга (стартовом для себя) Андреева (4) со счётом 6:7 (5:7), 4:6 проиграла 32-й ракетке мира из США Маккартни Кесслер (28).
Встреча Андреевой с Кесслер продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Мирра ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маккартни два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором сете данного матча Андреева-младшая подвернула ногу и вызывала на корт физиотерапевта. Мирру беспокоила левая лодыжка.
Отметим, что Мирра Андреева до матча с Кесслер не провела ни одного поединка в одиночном разряде Торонто. Первый круг она пропустила из-за высокого номера посева, а во втором её соперница канадка Бьянка Андрееску снялась ещё до начала матча из-за травмы.
За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Кесслер сразится с 28-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (24).
- 31 июля 2025
-
22:53
-
22:46
-
22:32
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:56
-
21:52
-
20:56
-
20:46
-
20:35
-
20:25
-
19:48
-
19:32
-
19:22
-
18:53
-
17:56
-
16:08
-
15:00
-
13:59
-
13:50
-
13:35
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:53
-
11:46
-
11:00
-
10:53
-
10:36Эжени Бушар завершила карьеру теннисистки Официально
-
09:56
-
09:43
-
08:30
-
07:08